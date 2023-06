A Elena Rodríguez-Vigil le diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad (TLP) cuando tenía 20 años, pero «ya me sentía mal y con problemas desde los nueve». De aquella, cuando era una niña, sufría acoso escolar en el colegio. «No sé que notarían los otros niños, pero me llamaban loca todo el rato», asegura. Ese sufrimiento psicológico se transformó en un dolor físico, a través de uno de los principales síntomas de la ansiedad. «Lo somaticé físicamente, me dolía la barriga y no quería ir a clase. Luego las notas empezaron a decaer, empecé a suspenderlo casi todo, a los 12 o 13 años me aterraba ir al colegio», asegura. Tal fue el impacto que estuvo sin escolarizar durante años y sacándose la educación secundaria a distancia, en centros de formación privados, «a partir de ahí no volvía a estar normal». Rodríguez-Vigil va ya por los 27 años y aquella etiqueta diagnóstica, en un principio, supuso un cierto alivio. Ya sabía lo que le pasaba y le podía poner nombre o apellidos. «Pero a la larga más que un alivió fue como una losa. Vale tengo esto, pero cómo me puedo adaptar a llevar una vida lo más normal posible e integrarme, porque a mi esto me afectó en mis estudios y laboralmente».