La alerta de la AEMET ya advertía que la región superaría los 38 grados en algunos puntos del territorio, con especial atención en el suroccidente, donde han llegado a esta previsión en plena alerta por ola de calor. En San Antolín de Ibias, en torno a las cuatro de la tarde, ya gozaban de unas temperaturas insólitas. Esta zona rozó los 40 grados. En Cangas del Narcea, por otra parte, se llegaron a registrar 37 grados sobre las tres. "Aquí estamos acostumbrados, somos como los de Sevilla explican María y Teresa Díaz. Sentadas en un banco y esquivando en la sombra los rigores de la ola de calor, recuerdan las jornadas en las que les tocaba ir a la hierba con otros jóvenes de la zona. "Nunca nos quejamos por el calor". Las dos armas para combatir aquí el calor son el río y la piscina muncipal aunque hoy hubo que buscar refuerzos e improvisar una lucha con pistolas de agua en plena plaza del pueblo. "Somos el sol de Asturias y ya sabemos cómo combatir el calor", explica Álvaro Armas, vecino de la localidad desde hace tres años. En el chiringuito de la piscina Lucía Barba y Marina Argüelles explican que este verano no está siendo especialmente duro. "Otros años no te podías ni tapar por la noche", asegura Marina. "Ayer vinieron los agentes de medio rural y pusieron este cartel que prohíbe las barbacoas por el riesgo de incnedios. Algunos no se lo han tomado bien pero es lo que toca todos los años", añade su socia Lucía.