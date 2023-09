El coronel jefe del Regimiento Príncipe número 3 y comandante militar de Asturias, Pedro Luis Gutiérrez Alcalá, ha considerado este jueves a la unidad militar que dirige "muy merecedora" de un galardón como la Medalla de Asturias. A preguntas de los medios después del homenaje al cabo Noval, celebrado este jueves en Oviedo, Gutiérrez ha sido preguntado por la petición del PP de conceder este galardón en 2024 al Regimiento Príncipe, una propuesta que fue rechazada por la Mesa de la Cámara en los términos que ha sido presentada. El presidente de la Junta Juan Cofiño ha explicado que el galardón era merecido pero que no se podía instrumentalizar por un grupo político sin buscar previamente el consenso. "No voy a entrar a valorar esta decisión porque no conozco los motivos pero sí considero que el Regimiento Príncipe es muy merecedor de este reconocimiento", ha explicado Pedro Luis Gutiérrez Alcalá.