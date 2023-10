El 15 de diciembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de Rosa María Álvarez, ese día tiene cita con su oncóloga y su ginecóloga tras un largo proceso de quimioterapia que la obligó a enfrentarse a uno de sus mayores miedos. "Mi obsesión era perder el pelo, la gente me decía que era una tontería, que lo importante es curarse pero a mí me costó mucho asimilar este cambio", reconoce. Es una de las pacientes oncológicas que acude a los talleres que ofrece en Oviedo la AECC. "Aquí pueden hablar con otras mujeres, ofrecemos actividades deportivas para mejorar la rehabilitación, servicios de alquiler de pelucas... el objetivo es que ellas se sientan bien", explica Marta García, trabajadora social del centro.

Cada año en Asturias se registran unos 900 tumores de pecho nuevos aunque en los últimos años el tratamiento de esta enfermedad ha sufrido un cambio muy importante. "Ahora hemos perdido el miedo a pronunciar la palabra cáncer", explica el psicólogo Martín Escandón. Este año la campaña organizada con motivo del Día Contra el Cáncer de Mama lleva por lema "El rosa es más que un color". "Detrás del rosa hay pacientes, familiares, con sus necesidades, sus preocupaciones y sus vivencias. Personas que se enfrentan al gran impacto social, laboral y emocional que provoca esta enfermedad.

"Yo tenía miedo al dolor", explica Alicia Hierro, "mi madre fue diagnosticada con esta misma enfermedad y a mí no me pilló por sopresa que me confirmaran que tenía un tumor en un pecho". Tras superar dos procesos oncológicos asegura que ahora está mejor que nunca. "Este año se me olvidó la fecha de la operación, que es algo que se te queda grabado", reconoce. Desde que le diagnosticaron la enfermedad su vida sufrió un giro radical: empezó a gestionar Arts Vitality, un espacio de estética oncológica en Oviedo y se dedicó a organizar talleres para aconsejar a mujeres que pasan por el mismo proceso. "Hay gente que necesita mucha ayuda pero también hay personas a las que les agobian las llamadas y la preocupación constante. Yo siempre digo, si me necesitas llama". La chilena Guadalupe Fuentes vivió el proceso lejos de su familia pero muy bien acompañada por un entorno que la hizo sentir "como en casa". Trabajaba como limpiadora hasta que las secuelas de la mastectomía le impidieron coger peso. "Tengo una autoestima alta, me siento bien y eso me ayuda a seguir adelante", reconoce.