Un aspecto en los que más ha avanzado la sociedad en los últimos 20 años es sin duda alguna en cumplir a rajatabla las indicaciones de tráfico para reducir los accidentes en carretera y aumentar la seguridad vial. En especial los jóvenes, que cuando salen de fiesta y consumen alcohol tienen muy claro que no pueden hacer uso de su vehículo para regresar a casa. Un gran ejemplo de ello es Clara Fernández, una joven oriunda de Mieres que utiliza el cercanías cada vez que quiere disfrutar de su vida social. Ella no es mucho de beber, pero cuando lo hace, no duda ni un momento en utilizar el tren que conecta las grandes ciudades de Asturias con las Cuencas. "Veo a mucha chavalería que utiliza este medio de transporte para no tener que coger el coche cuando han bebido. Yo lo tengo hecho también, alguna vez por San Mateo, por ejemplo. Además es perfecto y porque al apearte tienes un paseíto hasta casa y te despejas.