Juan Marcos Álvarez empezó a donar sangre cuando tenía 25 años y ha llegado a los 60 con 162 extracciones de aféresis. "Trabajo en la sanidad y veo las necesidades que reservas de sangre que hay en los hospitales, no cuesta nada donar y además me siento mucho mejor cuando lo hago", explica. Su ejemplo de solidaridad es el mismo que el de Alicia y Elena Fernández. "Yo iba a donar con mi padre en Avilés y cuando cumplí los 18 empecé a hacerlo yo", detalla la avilesina Alicia Fernández Llera. En su caso son un centenar de extracciones de sangre. "Soy una persona altruista y creo que la donación es un gesto muy necesario aunque es difícil concienciar a los jóvenes, mi hijo por ejemplo no es donante", reconoce. La allerana Elena Fernández dona aféresis desde hace una década y lleva 104 extracciones. "Hay un millón de razones para hacerlo", añade. Desde el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias hacen un llamamiento a la solidaridad. "Necesitamos sobre todo plaquetas por eso es importante la donación de aféresis, estos días hay mucha actividad en los hospitales y las reservas se agotan en seguida".