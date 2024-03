Los profesores de la enseñanza concertada en Asturias continúan con las protestas comenzadas el pasado curso, en diciembre de 2022, con el objetivo de que "se abra, de manera urgente, la mesa de negociación que permita ir avanzando en el derecho de Equiparación Retributiva que se contempla en el art 117.4 de la LOMLOE". En un comunicado, los profesionales afirman que no pueden "tolerar por más tiempo que el complemento autonómico lleve más de 16 años congelado y que ni siquiera se actualice en base al IPC". Denuncian que la consecuencia de esto es que ¡"la brecha salarial con respecto al profesorado público no solamente no se aminora, sino que al contrario de lo que se establece en la ley orgánica de educación, se agranda cada año". Esta mañana, los sindicatos OTECAS, USO y FSIE han convocado una concentración frente a la Consejería de Educación de Asturias y han dedicado su propia versión de un conocido tema de Rafaella Carrá a la titular de Educación. "53-53-456 El teléfono dice Lydia no estás. Contesta y ven que necesito equipararme ya. ¿Dónde andarás? Mientras mi sueldo te lo pide ya", cantaron frente a la sede de la consejería.