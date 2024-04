No hubo sorpresa en las elecciones de la Universidad de Oviedo e Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional, repetirá como Rector tras unas elecciones en las que el aspirante alternativo, el catedrático de Informática Juan Manuel Cueva Lovelle, le disputó algo más el voto de los estudiantes y del personal no docente, pero no pudo hacerlo con el del profesorado, que es el que más cuenta en el resultado ponderado, el que vale a la postre. Los candidatos, tras más de un 90% escrutado y con todo el pescado ya vendido, se saludaron con deportividad. "He peleado y he perdido", afirmó Cueva a Villaverde.