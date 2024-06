Ganaderos de la zona centro de Asturias y productores de miel de la zona occidental, encabezados por el Secretario de Unión Rural Asturiana, URA, Borja Fernández, an alertado este lunes de la situación límite a la que la fauna salvaje está llevando al campo asturiano, en especial el oso, que a su entender "ya no está en peligro de extinción y cuya población debería ser controlada de inmediato". Fernández ha advertido de que los ataques "hasta ahora sin precedentes de lobo y oso harán que los ganaderos acaben tomando medidas en legítima defensa y tomando la justicia por su mano". "Las medidas en legítima defensa suelen salir sobre la marcha", ha advertido. "Creo que llegó ya el momento de tomar medidas, bien sea el traslado de ejemplares a otras zonas, la esterilización de los mismos o lo que crean oportuno. Lo que no se puede seguir en esta situación porque estamos viendo que los osos ya campan a sus anchas por el concejo de Oviedo", ha indicado Fernández.