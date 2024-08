El Xiringüelu 2024 ha arrancado otro año más con el objetivo de “que la gente disfrute con familia y amigos, es la fiesta de la fraternidad” , asegura el David Álvarez, alcalde de Pravia, que ha dado la bienvenida a los presentes a una de las fiestas más esperadas del año en Asturias.

Ante la adrenalina del ambiente festivo y el terreno, las consignas desde los servicios médicos son claras: "Que todo el mundo se hidrate bien y que tenga mucho cuidado a la hora de andar con zapato no adecuado”, aconsejaba antes de arrancar Alexis Varela, coordinador de los servicios médicos y sanitarios, aconseja a los asistentes. No queda fuera el toque de atención ante los excesos en una fiesta donde no falta la sidra ni las bebidas de alta graduación: “El factor más importante es el grado de intoxicación que pueden tener por el tipo de bebida alcohólica o sustancias”, añade.