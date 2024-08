La pastelería Verde Menta es un pequeño establecimiento rural en Asturias en el que Inés, la dueña del establecimiento, se queja porque los clientes no pueden esperar 10 minutos por sus cafés. “Esto no es Starbucks, si quieres un café customizado a tu gusto yo no te lo puedo hacer”. Ella pide empatía y calma a sus clientes sobre el servicio de café.

“La entrega de los cafés era muy lenta y el café es malo”. Son dos personas que trabajan en el recinto. Una de ellas se encarga del mostrador; y la otra, se encarga de hacer los cafés, mete los panes en el horno, saca cosas para la tienda y limpia los platos. Los fines de semana se llena de gente, donde la cola llega hasta fuera de la pastelería. Ella tiene claro que la culpa es de Starbucks porque los clientes están acostumbrados a que se lo preparen a la perfección, tienen muchos camareros y preparan el café a su gusto. “Si no te gusta cómo lo preparo, pues mejor hazlo en tu casa. Hago lo que puedo pero soy pastelera, no me pidas milagros y luego me critiques por no acertar”.