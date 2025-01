Francisco Álvarez-Cascos vuelve a comparecer ante el juez en la segunda jornada del juicio por apropiación indebida, que está teniendo lugar en la Audiencia Provincial. Su expartido, Foro Asturias, y la Fiscalía le acusan de haber cargado a la formación política gastos personales que ascienden a 181.648 euros.

En una larga intervención en la primera jornada del juicio, Cascos justificó haber pasado a Foro comidas con sus hijos, partidos de tenis de la Copa Davis para familiares o unos zapatos Callaghan por su "compromiso político".

En esta segunda jornada contestó a cuestiones capitales del proceso, como es el alquiler de la sede del partido en Madrid. "Yo no vine aquí a forrarme ni a lucrarme, solo vine a servir. No tenía descansos ni vacaciones ni horas en blanco. Cuando viajaba en coche, no dejaba de trabajar. Trabajaba 24 horas al día. Las vacaciones nunca me las pagaron ni yo las reclamé", aseguró a preguntas de su abogado.

En la sesión también intervino, en calidad de testigo, Carmen Moriyón, actual alcaldesa de Gijón y presidenta de Foro. "En todos los órdenes mandaba Foro. Todo pasaba por él. Era un sistema totalmente presidencialista. Era el único que conocía absolutamente todo". Moriyón contó, a respuestas del fiscal, cómo se originó la querella contra Cascos por apropiación indebida: "En 2019 conocí el sistema de gastos, porque teníamos una deuda de 350.000 euros por los gastos de campaña y nos enfrentábamos al cierre del partido. Entonces, dije: 'Vamos a ver cómo están las cuentas'. Y vi que había unas hojas con todos los gastos en los que se podía seguir la vida de Cascos. Y eran gastos absolutamente personales".

"Yo no paso gastos de peluquería al partido. Ni trajes ni vestidos ni zapatos", afirmó Carmen Moriyón en contraposición a los presuntos gastos personales que Álvarez-Cascos trasladó al partido. "Como 180.000 asturianos, confié en la honorabilidad del líder. Hasta 2011, que me afilié a Foro, yo no pertenecí a ningún partido. Creía en un proyecto político y en las capacidades de quien lo iba a liderar", señaló.