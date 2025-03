A Candela le falla el transporte. Nació sin el mecanismo que transporta la glucosa al cerebro. No metaboliza el azúcar. ¿Consecuencia?

–Candela comía, pero al no tener el camión que mete el combustible en el cerebro, estaba desnutrida, era una niña súper delgada. Le daban crisis epilépticas por hipoglucemia, porque el organismo, que es muy sabio, no la dejaba utilizar nada de glucosa mientras el cerebro no la tuviera -explica su madre, Nuria Alvargonzález.

Candela Álvarez Alvargonzález tiene ahora 27 años. Su enfermedad consiste en una deficiencia del transportador cerebral de glucosa Glut1, una patología tan rara que Candela fue la tercera persona diagnosticada en España. El origen de esta alteración es una mutación del gen SLC2A1, que codifica la proteína Glut1, responsable de introducir la glucosa en el cerebro. Esa proteína está inutilizada y la consiguiente enfermedad no tiene cura, pero sí tratamiento. Un tratamiento que no consiste en medicamentos, sino en una dieta cetogénica, baja en hidratos de carbono y rica en grasas.