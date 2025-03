–El primer síntoma fue que no podía beber agua. Después, me atraganté con un yogur. Fui a Urgencias, porque me quedé sin habla. Allí, lo primero que sospecharon fue un tumor cerebral.

María Isabel Álvarez Alfonso, leonesa de la comarca de El Bierzo y residente en Oviedo, relata lo sucedido en octubre de 1999. –Me hicieron un escáner. Mejoré un poco con el reposo, y querían dejarme ingresada porque seguían sospechando de un tumor cerebral o de una esclerosis múltiple. Pedí el alta voluntaria, me dijeron que tenía que firmarla, la firmé y me fui para casa. Al día siguiente, acudió al otorrino, pensando que podía tratarse de una afección de garganta, pero no. Fue también al dentista, pensando que era alguna infección de la boca. Tampoco. –Volví a una neuróloga que me había visto al principio, me ingresaron y tuve la gran suerte de dar con un equipo muy bueno de neurología. A los dos o tres días estaba diagnosticada. Tuve una suerte grande. Era miastenia gravis. En Asturias hay unos 300 casos; en España, en torno a 10.000. Los pacientes de la región están agrupados en la Asociación de Afectados por Miastenia Gravis o autoinmune del Principado de Asturias (ADAMG). ¿Cuáles son los síntomas? La pérdida de fuerza muscular. «Mia» significa músculo y «astenia», pérdida de fuerza. –Nos afecta a cualquier músculo del cuerpo, excepto al corazón. Afecta a los ojos, a la boca, a las piernas, a los brazos, a cualquier músculo. Todos quedan hechos una piltrafa, salvo el corazón. Isabel Álvarez tenía entonces 46 años y previamente no había presentado nunca ningún síntoma. –Yo hacía una vida normal. Fue de repente. Cuando me dieron el diagnóstico, me quedé en shock. Te dicen miastenia y preguntas: «¿Qué es eso?». Encima, me dijeron que era una enfermedad rara, una palabra que odio, porque cuando la pronuncias la gente se echa atrás. La miastenia no es contagiosa, no es hereditaria. Nos tocó, pues nos tocó, como te puede tocar otra de tantas. Para mí, es más adecuado decir «poco frecuente» o «minoritaria».