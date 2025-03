"El presidente del Gobierno no se ha enterado de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son la Policía Nacional y la Guardia Civil, no las policías autonómicas", ha asegurado este miércoles José Luis González, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), durante la protesta de los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil ante la Delegación del Gobierno por la "delegación" de las competencias de inmigración a Cataluña y la entrega del control de las fronteras en esa comunidad a los Mossos d'Esquadra. "Esto no va a quedar así, se va a judicializar, porque va en contra de la Constitución", aseguró González, quien ha leído un manifiesto.

"Nos preocupa profundamente que un Gobierno, para mantenerse en el poder, vulnere las leyes y ceda a chantajes políticos, poniendo en riesgo la seguridad nacional y engañando a Europa sobre los peligros que amenazan nuestras fronteras y la lucha contra el crimen en todas sus formas. Esta cesión ilegal de competencias, además de ser una vergüenza, representa un peligro innecesario para España y para Europa. No permitiremos que se arrebate a los ciudadanos un derecho fundamental como es la seguridad", leyó. Y añadió: "Un cuerpo policial autonómico no puede asumir funciones que, constitucionalmente, corresponden exclusivamente a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. La ley ya delimita las atribuciones de los cuerpos autonómicos y locales, y ninguna de ellas puede afectar a la seguridad nacional. Es inaceptable que el presidente del Gobierno acompañe a grupos independentistas en su intento de desmantelar el Estado y sus instituciones. No es Cataluña la que se separa de España, es España la que se desmorona desde dentro". "Si nadie pone freno a esta situación, seremos los propios policías y guardias civiles, junto a partidos, instituciones y ciudadanos que aún creen en el imperio de la ley, quienes acabemos con esta locura, siempre dentro de la legalidad", advirtieron los agentes. Pero no es el único problema que afecta a los policias nacionales. "Seguimos reivindicando la equiparación salarial con las policías autonómicas, que cobran 400 o 500 euros más que nostros. Todavía no se nos ha equiparado. Estamos reivindicando que seamos profesión de riesgo, mientras las demás policías autonómicas y muchas municipales ya lo son. Este gobierno está minusvalorando a la Policía y la Guardia Civil", indicó José Luis González.