Día grande para los ganaderos asturianos y mucha alegría en Madrid. El Congreso de los Diputados aprobó esta mañana sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), donde llevaba desde el año 2021, lo que provocaba que los gobiernos regionales no pudiesen hacer controles de población frente a los ataques de esta especie a las reses de los ganaderos. Esta normativa provocó en los últimos años una gran polémica en Asturias, con numerosas manifestaciones de trabajadores del campo delante de la Junta General del Principado. La especie dejará de tener esa protección al norte del río Duero, pero no al sur, donde se contabilizan menos ejemplares. Hoy se ha puesto punto y final. El Congreso, en una bronca sesión, interrumpida varias veces por los reproches entre diputados, que comenzó con airadas protestas de los del PP al no permitir la Mesa que se votaran todas las enmiendas a la ley del desperdicio, aprobó una enmienda del grupo popular gracias al apoyo de Vox, de PNV y de Junts, estos dos últimos socios del Gobierno de coalición del PSOE y Sumar. Dicha revisión había sido aprobada antes en el Senado, por lo que solo quedaba este último trámite, ya resuelto. Del Congreso irá directo al Boletín Oficial del Estado. La votación tuvo el siguiente resultado: 181 votos a favor, 150 en contra y 14 abstenciones.