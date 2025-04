Xana Secades es de Lugones, estudia arquitectura en Valencia y hoy, 29 de abril, el día después del gran apagón, se despertó todavía con mucha "preocupación" y con temblores en las piernas. "Todavía no me lo puedo creer, de momento no quiero volver a subirme a un tren", asegura. Secades es una de las más de 500 viajeras y viajeros que ayer se subió al tren AVE 05750, que salió de Gijón a las 11.09 con destino final en Castellón y que estuvo diez horas parado en uno de los túneles de la Variante de Pajares a causa del gran apagón. "Mucha gente comentaba que se trataba de un ataque nuclear o un atentado. No sabíamos nada", asegura, todavía impactada, Secades. El relato de lo sucedido con este tren es el siguiente.