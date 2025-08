Un buzo de 24 años, una playa de Llanes y un tiburón. Esos son los tres ingredientes de la historia que protagonizó el pasado jueves el bilbaíno Edu Clausen en la playa de San Antolín (Llanes). El joven, que comenzó a bucear a los 16 años, “nunca antes había visto cosa igual”: “Iba a ir directo a Bilbao pero decidí parar a ver si pescaba algo”. Una parada que al principio pareció infructífera: “Estuve como 15 minutos y me extrañó no ver nada de pescado”, asegura Clausen. Hasta que de repente, en una de las bajadas, lo vio: “Era como una sombra, y pronto descubrí que se trataba de un tiburón”, cuenta el bilbaíno con asombro. Un buzo de 24 años, una playa de Llanes y un tiburón. Esos son los tres ingredientes de la historia que protagonizó el pasado jueves el bilbaíno Edu Clausen en la playa de San Antolín (Llanes). El joven, que comenzó a bucear a los 16 años, “nunca antes había visto cosa igual”: “Iba a ir directo a Bilbao pero decidí parar a ver si pescaba algo”. Una parada que al principio pareció infructífera: “Estuve como 15 minutos y me extrañó no ver nada de pescado”, asegura Clausen. Hasta que de repente, en una de las bajadas, lo vio: “Era como una sombra, y pronto descubrí que se trataba de un tiburón”, cuenta el bilbaíno con asombro.