El termómetro alcanzó ayer en Asturias los 34 grados centígrados en una jornada sofocante para el conjunto del país, aunque Asturias es la única comunidad autónoma que esquiva íntegramente en su territorio la alerta meteorológica de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) amplió ayer hasta el próximo miércoles la alerta por una ola de calor que conlleva temperaturas extremas. La estimación es que los termómetros sigan subiendo en especial este fin de semana, alcanzando en muchas localidades los 40 grados.

La predicción meterológica establece para Asturias dos jornadas de altas temperaturas hoy y mañana antes de que el domingo se intensifique el calor. Para este viernes y sábado se prevén máximas de 31 grados en Cangas del Narcea, de 27 grados en Oviedo, y de 26 en Gijón y Avilés.

Será el domingo, tras una jornada de respiro el sábado, cuando el termómetro se dispare en una tendencia que se prolongará hasta el miércoles. La Aemet advierte de que los 30 grados se superarán en gran parte de la región: en el suroccidente, habitual "sartén" del Principado, las temperaturas se acercarán a los 40 grados, con una estimación de 37 grados en Cangas del Narcea. También se espera que en las Cuencas y en el Centro se superen los 30 grados. La situación se mantendrá el lunes y será el martes cuando comience a remitir, pero muy levemente: en Cangas del Narcea seguirán registrándose 33 grados de máxima, según los meteorólogos.