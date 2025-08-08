La presencia de las carabelas portuguesas que llevan sufriendo las playas asturianas durante los últimos años y a lo largo de este verano, no da motivos para una alarma excepcional: su presencia ya es algo común en nuestro litoral, pero pese a ello las autoridades piden precaución.

Las banderas rojas que estuvieron el día de ayer sobre la arena no tenían ningún tipo de relación con la presencia de carabelas portuguesas; de hecho, en algunas playas, no es ni necesario prohibir el baño por la débil afluencia de carabelas. En la playa de Luanco, por ejemplo, las banderas rojas de ayer estuvieron relacionadas con el estado del mar. Desde el servicio de salvamento de Gozón explican que es "lo normal" es que lleguen a detectar unos pocos ejemplares de tamaño reducido.

Eso sí, no hay que bajar la guardia, ya que anteayer se registraron en la playa de Luanco un total de 22 carabelas, aunque desde el cuerpo de socorristas reconocen que fue "el único día que hubo tantas".