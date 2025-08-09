«Más que de orden internacional, habría que hablar de un gran desorden». El diagnóstico de los diez diplomáticos asturianos reunidos en el XVI Encuentro organizado por LA NUEVA ESPAÑA es claro: el segundo mandato de Donald Trump y su influencia en conflictos como el de Gaza o Ucrania, junto al «revival» de la política económica arancelaria, ponen al mundo en guardia y a la UE en una posición delicada. Los diez altos funcionarios también tienen claro que las aguas volverán a su cauce, aunque con un modelo aún por diseñar.