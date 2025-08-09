Walter Bouzán y Bertín Llera se imponen en el Desncenso Internacional del Sella tras un esprint espectacular. “Nunca había vivido nada como esto. Ni un campeonato del mundo ni nada se iguala a lo que hemos vivido hoy. La noche va a ser muy larga”, asegura Llera. “Estoy muy contento. A mis 47 años, ganar con una persona que vi crecer tanto personal como piragüisticamente me hace muchísima ilusión. Se me cayó el remo al inicio, no sé muy bien por qué, y tuvimos que tener mente fría para recuperar la desventaja. Vivi el final con tensión y con mucho dolor antes de cruzar el puente, no te voy a mentir, pero ha merecido la pena” añadió Bouzán en delaraciones a LA NUEVA ESPAÑA