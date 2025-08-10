"El Xiringüelu es la mejor fiesta que hay y te acompaña allá donde vayas", sentencian los miles de romeros de toda España que se dan cita cada año en el prau Salcedo de Pravia. La más veterana, la de El Ahorcáu, se encargó de dar el pistoletazo de salida a la romería con el tradicional Asturias Patria Querida al que puso música el praviano Carlos González que a sus 11 años demuestra que en esta fiesta el relevo generacional está garantizado . Con el habitual muñeco ahorcado de lo más alto de la caseta y los gritos de "¡Puxa Pravia!" dio comienzo una de las citas más multitudinarias e imperdonables del calendario estival asturiano."Te sientes como en casa", aseguran los que repiten año tras año. Las altas temperaturas obligaron a buscar refugio en las zonas de sombra aunque la hidratación estaba asegurada con los miles de culetes de sidra que se escanciaron en la jornada. "Es lo mejor para el calor", sentencian los asistentes. Algo tendrá el Xirin porque el que prueba repite.