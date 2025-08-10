Caseta número 76. Gaita en mano, el praviano Carlos González, de 11 años, se sube a lo alto de las tablas de madera para animar a los presentes, que esperan el tradicional pistoletazo de la Peña el Ahorcado: "Ahora sí que empieza el Xirin", y el confeti voló al ritmo del Asturias Patria Querida.

Un Xiringüelu que este año cuenta con 400 efectivos entre Guardia Civil, Policía Local, seguridad privada, servicios médicos, salvamento y personal de organización. Este dispositivo está coordinado por un Plan de Autoprotección, cuyo objetivo es el de prevenir y controlar cualquier tipo de riesgo que pueda afectar a las miles de personas que ocuparán el Prau Salcéu.