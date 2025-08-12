El calor apretará este martes, y dará una tregua el miércoles en Asturias. Pero el jueves las temperaturas remontarán de nuevo y alcanzarán niveles muy elevados en el puente festivo de agosto, con máximas de 40 grados el viernes 15 y el sábado 16 en el suroccidente de la región, según las previsiones actuales de la Agncia Estatal de Meteorología (Aemet).

El Principado lleva prácticamente toda la semana pasada y la presente por encima de los 30 grados en las zonas más cálidas, y en la horquilla de los 25-30 en muchas otras áreas. Tras los 38,4 grados que se registraron el pasado domingo en San Antolín de Ibias y Pola de Somiedo, este lunes se llegó a 37 en Tineo, a 31,6 en Oviedo y a 29,6 en Gijón.

Resto de semana

Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hablan, para el martes, de 30 grados en Oviedo, 27 en Avilés y Gijón, 31 en Langreo y 36 en Cangas del Narcea. El miércoles habrá un alivio (incluso Cangas quedará por debajo de los 30 grados). Y será el viernes, fiesta de la Virgen de agosto que se celebra en numerosas localidades de la región como Gijón, cuando se llegue a máximas muy considerables, siempre según los vaticinios de la Aemet: en orden creciente, 28 grados en Gijón (en su día grande de Begoña) y Avilés, 32 en Oviedo, 34 en Langreo, 39 en Cangas del Narcea y 40 en San Antolín de Ibias. El sábado serán ligeramente inferiores y el domingo ya bajarán un escalón.