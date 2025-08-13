El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha hecho hoy un llamamiento a la prudencia y ha pedido extremar las precauciones para evitar nuevos incendios ante las altas temperaturas previstas para los próximos días. En declaraciones a los medios de comunicación en un acto celebrado en Colombres, el presidente ha defendido la decisión de crear una consejería de Gestión de Emergencias, que ayer puso en marcha los dispositivos necesarios para controlar los incendios forestales declarados en la comunidad.

En el mismo sentido, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha llamado hoy a la responsabilidad para evitar la propagación de incendios, ante los nueve focos activos en seis concejos y un índice de riesgo alto o muy alto en gran parte de la comunidad. “En estos momentos, con las condiciones de sequía, de temperatura y de humedad, pueden producirse fuegos incluso por causas accidentales. Debemos extremar la precaución, porque estamos en niveles máximos de riesgo”, ha advertido.