Donde el fuego avanza, los bomberos de Asturias responden. Y ahora lo hará con ayuda de la UME. Un fuerte viento de componente sur en Cangas de Narcea -el foco que más preocupa de la decena activos en la región - dificultó las tareas de extinción durante la noche, obligando al Principado a elevar el nivel de alerta a 2 y solicitando la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que ya está desplazándose hacia el Principado con un centenar de efectivos. Si bien, a primera hora de este miércoles las noticias mejoraron: el fuego está estabilizado.