Un fuerte viento de componente sur en Cangas de Narcea -el foco que más preocupaba la pasada madrugada de la decena activos en la región - dificultó las tareas de extinción durante la noche, obligando al Principado a elevar el nivel de alerta a 2 y solicitando la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que ya está en el Principado con un centenar de efectivos. Si bien, a primera hora de este miércoles las noticias mejoraron: el fuego está estabilizado. Pero la preocupación se ha trasladado a otro frente en el concejo cangués, en Genestoso, originado tras saltar las llamas desde León, provincia asolada estos días por los incendios.