Un total de 41 niños y adolescentes con diabetes participan esta semana en un campamento en Las Regueras. Una iniciativa de la Asociación de Diabéticos de Asturias (Asdipas) que combina charlas, actividades al aire libre y convivencia para ayudarles a integrar la enfermedad en su vida cotidiana. La palabra más repetida en este campamento, cuando preguntamos a sus integrantes, es normalidad. Los campamentos de Asdipas forman parte del calendario de muchos jóvenes pacientes que, mientras se divierten, aprenden sobre su enfermedad y tratamiento.