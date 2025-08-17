La música comienza a sonar, los primeros acordes marcan el ritmo y, poco a poco, los cuerpos se ponen en marcha. No hay coreografías exigentes ni pasos complicados. Tampoco importa si uno sabe bailar o no. Lo esencial es moverse, disfrutar, desconectar y disfrutar del verano. Esto es la bailoterapia, una práctica que aúna el ejercicio físico con el bienestar emocional, y que en Oviedo ha encontrado un espacio vivo y acogedor gracias al trabajo de Amador Valdés y los Centros Sociales del Ayuntamiento.

La bailoterapia combina movimientos de baile con dinámicas aeróbicas, adaptadas a todos los niveles. Su objetivo no es solo mantener el cuerpo activo, sino también liberar tensiones, mejorar el ánimo y fomentar la socialización. Amador Valdés, profesor de baile desde 1995, fue quien ideó y desarrolló esta actividad en Oviedo tras participar en un proyecto impulsado por una asociación de mujeres. En un principio buscaban un baile en pareja, pero ante la falta de participantes suficientes, Valdés adaptó los pasos a una modalidad individual, creando una forma de ejercicio accesible, divertida y libre de dependencias. «La bailoterapia es individual, y no dependes de nadie. Si te fatigas, te sientas. Si puedes girar, giras. Cada uno la adapta a sus capacidades», explica.