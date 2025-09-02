"Quien la sigue, la consigue". Ese podría ser el lema de los vecinos de Valdesoto. La localidad sierense se ha convertido en el "Pueblo Ejemplar" de Asturias 2025, tras haberse presentado más de veinte veces (esta edición fue la vigésimo primera). "La calidad y calidez de Valdesoto reside en nuestros paisanos y paisanas. La fuerza de su implicación colectiva engancha casa a casa, individuo a individuo, y va de generación en generación. Y ese saber trasmitir la cultura y las tradiciones a los más jóvenes, para que recojan el testigo y se conviertan en el nuevo valor para mantener la idiosincrasia", defendieron recientemente a través de LA NUEVA ESPAÑA.

Apenas un cuarto de hora después de saberse ganadores del premio, los vecinos se han puesto a hacer lo que mejor saben: trabajar unidos para organizar una celebración apoteósica. El centro de operaciones ha quedado instalado en la casona de Leceñes donde empiezan a llegar los primeros impulsores de la candidatura, miembros de las numerosas asociaciones de la parroquia, que se afanan en sacar cajas de sidra y adecentar las instalaciones para lo que se prevé una tarde muy larga.