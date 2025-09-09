Con ilusión y ganas. Así afrontaron los escolares asturianos y sus familias la "vuelta al cole". Tras un fin de curso tormentoso con una gran huelga y mucha incertidumbre, los colegios asturianos retomaron este martes la normalidad. Por delante tienen 177 días lectivos repartidos en tres trimestres. Hasta el 19 de junio se prolongará un curso que empieza bajo el paraguas del pacto "Asturias Educa", que incluye novedades en la atención al alumnado con necesidades especiales y también en el uso de las nuevas tecnologías en las aulas, un asunto de máximo interés para las familias.

Este retorno a las aulas no solo marca el final del verano, sino también el inicio de un gasto importante que, este año, superará los 420 euros de media por alumno, según las estimaciones del sector.