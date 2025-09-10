El curso político asturiano ha comenzado igual que terminó. La recientemente aprobada quita de deuda ha enfrentado este miércoles al presidente del Principado, Adrián Barbón, contra el presidente del PP, Álvaro Queipo, entre acusaciones de una posible ruptura del acuerdo autonómico, alusiones a las vacaciones del popular y la puntilla sobre la misa de Covadonga.
“Qué buenas vacaciones se da, que desconecta de todo y no me escucha en absoluto. Porque yo he fijado posición política siempre. La fijé en la quita de la deuda, poniendo condiciones que se han cumplido, y la fijé rechazando que exista un cupo catalán. Y me mantengo fiel a esa palabra”, ha asegurado el presidente regional.