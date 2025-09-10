El curso político asturiano ha comenzado igual que terminó. La recientemente aprobada quita de deuda ha enfrentado este miércoles al presidente del Principado, Adrián Barbón, contra el presidente del PP, Álvaro Queipo, entre acusaciones de una posible ruptura del acuerdo autonómico, alusiones a las vacaciones del popular y la puntilla sobre la misa de Covadonga.

