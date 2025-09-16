Tras una pancarta común con el lema "Un estatuto para avanzar", varias decenas de trabajadores sanitarios y delegados sindicales del sector se han concentrado esta mañana delante del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para reivindicar, entre otras demandas, la posibilidad de jubilarse de manera parcial y anticipada y el reconocimiento del solape de la jornada.

Las organizaciones SATSE, CC OO, UGT y CSIF reclaman que las mejoras que exigen figuren negro sobre blanco en el nuevo Estatuto Marco de las profesiones sanitarias que prepara el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García Gómez (Sumar).

A la movilización se han sumado tres sindicatos que no figuraban entre los cuatro convocantes: Sicepa-Usipa, SAE y CSI.

Los carteles exhibidos por los manifestantes recogían sus peticiones, con mensajes como “mejora de jornada" y "nueva clasificación profesional retribuida". Y entre los lemas que coreaban figuraba “no somos invisibles, somos imprescindibles”.

En el manifiesto al que dieron lectura se ponía de relieve el rechazo del personal sanitario a la tendencia de “plantillas infradotadas y profesionales sobrecargados”.