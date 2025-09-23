VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

El Gobierno pedirá a Bruselas la eliminación del peaje del Huerna antes de fin de año

El Principado pedirá a Bruselas que suprima el peaje del Huerna antes de fin de año. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha expresado en la primera sesión del debate de orientación política que su gobierno "asume con determinación el liderazgo para poner fin al peaje". Es una causa justa, ha dicho Barbón, y una "prioridad irrenunciable para garantizar que Asturias tenga las mismas oportunidades que el resto de España". El presidente ha recalcado que ya ha expresado al Ministerio de Transportes y a la Comisión Europea su posición. Y ha afirmado que el Principado "hará todo lo que esté en su mano, y por todas las vías posibles, para que el proceso concluya con la revocación.