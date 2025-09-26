Amor Domínguez

El rechazo unánime al peaje del Huerna se sella en la Junta: aprobadas prácticamente todas las propuestas contra el pago

La guerra contra el peaje del Huerna enfrentó este viernes en la Junta General a su primera batalla. Los grupos parlamentarios sellaron la unidad que ha concitado el rechazo al pago de la autopista AP-66 aprobando por unanimidad prácticamente todas las propuestas que se presentaron al respecto. Tan solo se tumbó la propuesta presentada por Vox, mientras que la iniciativa de Adrián Pumares (Foro) exigiendo bonificaciones hasta que no haya una resolución definitiva salió adelante, aunque con la abstención de Vox.