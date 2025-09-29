Asturias reclama la bonificación del 100% del peaje del Huerna, mientras se tramita su supresión: estas son todas las peticiones que hace la Alianza por las Infraestructuras
El Gobierno del Principado y la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita han reclamado este lunes la bonificación inmediata del 100% del importe del peaje del Huerna (AP-66) para todos los usuarios, mientras se completan los procedimientos jurídicos y administrativos para anular definitivamente la concesión.