Europa Press

AEMET mantiene el aviso rojo por lluvias muy fuertes en Valencia y lo desactiva en Tarragona

Mientras Valencia y Cataluña están en alerta roja por lluvias extremas y temen que los efectos de la dana de 2024 se repitan, en Asturias hay sol y moscas. Aunque este lunes llovió a primera hora de la mañana en algunos puntos de la región (y también hay previsión de que lo haga al final de la tarde), la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dibuja un pronóstico de buen tiempo para el resto de la semana.