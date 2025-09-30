VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Ángel González

Zapatero dice que "el genocidio de Gaza" dejará una "huella y grieta profunda" en la humanidad

Zapatero dice que “el genocidio de Gaza” dejará una “huella y grieta profunda” en la humanidad.El ex presidente ha asegurado sentirse muy orgulloso de “la España que habló la primera en contra del genocidio de Gaza, de la España que habló la primera del reconocimiento del Estado de Palestina. “Gaza va a estar presente en la memoria de generaciones, hay que aprenderlo la lección y este es un país que sabe que no hay futuro sin memoria”, dijo