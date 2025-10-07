A.D.

Los viajes del Imserso "vuelan" en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas

Los pensionistas asturianos se apresuraron este lunes a reservar su viaje del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), el programa de turismo social que en la nueva campaña oferta 879.213 plazas en toda España para unos 3 millones de acreditados. Los jubilados con categoría preferente son los que han podido empezar a formalizar sus reservas, mientras que este martes podrá hacerlo el resto. En Asturias fueron algo más de 147.000 personas las que el año pasado se acreditaron para disfrutar de la oferta del Imserso.