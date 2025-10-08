Amor Domínguez

Asturias arma su batalla judicial contra el peaje y estudia iniciar un procedimiento ante los tribunales españoles

Asturias estudiará la posibilidad de llevar su guerra contra el peaje del Huerna a los tribunales españoles. Ante la imposibilidad de que el Gobierno regional se persone en el procedimiento que impulsar la Comisión Europea, el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció este miércoles que no descartan iniciar un procedimiento nacional. “No lo he estudiado, pero en mi opinión lo idóneo sería un recurso ante la Audiencia Nacional”, afirmó esta mañana en la Junta.