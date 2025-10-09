VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

Así arrancó la campaña de vacunación de la gripe en las residencias de mayores de Asturias: “Es muy importante que nos vacunemos todos", señalan los mayores

La campaña de vacunación frente a la gripe y el covid-19 se ha iniciado esta mañana en las residencias de mayores de Asturias, en las que viven unas 13.500 personas. “Solemos alcanzar coberturas superiores al 95 por ciento”, ha destacado Marta Huerta, subdirectora de Coordinación Asistencial y Cuidados del Servicio de Salud del Principado (Sespa), durante su visita a la residencia Trisquel, de Oviedo.