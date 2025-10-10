Policía Nacional / Guardia Civil

Cae una banda que cometió 55 robos en tres meses en Asturias (y uno de sus miembros es un veterano de la "banda del Seat León")

La Guardia Civil y la Policía Nacional de Asturias llevaron a cabo en la madrugada de este jueves un operativo en el que se se detuvo a cinco personas y se realizaron dos registro domiciliarios con autorización judicial. Con ello se da por finalizada la llamada "operación Octanos-Nemea", que ha permitido desarticular un grupo criminal dedicado a los a perpetración de delitos contra la propiedad y orden socioeconómico. Entre los cinco detenidos se encunetra un antiguo miembro de la llamada "banda del Seat", que hace unos años causó el caos en la región con una cadena de robos tan continuada como la de la banda desarticulada ahora.