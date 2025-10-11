Así es la intervención de corazón pionera que acaba de implantar el HUCA: una nueva alternativa para pacientes de alto riesgo
El área de Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha incorporado a su cartera de servicios la sustitución de la válvula tricúspide por vía percutánea, sin cirugía, mediante una incisión en la vena femoral. Esta alternativa terapéutica, muy novedosa, es adecuada para pacientes con alto riesgo quirúrgico y apenas se practica en una docena de hospitales de todo el país y en un centenar dentro de Europa.