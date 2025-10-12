Mario Canteli / Amor Domínguez

Adriana Lastra llama a "poner toda la fuerza" contra la violencia machista en el Día de la Guardia Civil

Un sol de justicia coronó el cuartel del Rubín, en Oviedo. Los uniformes verdes y las flores ante la imagen de la Virgen del Pilar, marcaron el inicio de una jornada solemne. Como cada 12 de octubre, el Cuerpo celebró el día de su patrona en un acto cargado de respeto, gratitud y compromiso. La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, tomó la palabra para rendir homenaje a los hombres y mujeres de la Benemérita, destacando su "compromiso y esfuerzo" en la lucha contra las violencias machistas. “Igual que supimos derrotar al terror en otra época, debemos poner toda nuestra fuerza en acabar con la violencia de género, porque cada víctima es una vida”, afirmó ante una audiencia en la que se encontraban también el presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño; el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, el presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, entre otras autoridades civiles y militares.