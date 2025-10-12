VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

¿Salvará la vacuna de la gripe tantas vidas como el invierno pasado en Asturias? La importancia de que la composición sea efectiva

Asturias se juega mucho en que la vacuna de la gripe funcione este próximo invierno. La campaña de protección ya arrancó este pasado jueves en las residencias de mayores, y este próximo martes se extenderá a la población general. Que los grupos de riesgo se vacunen es importante. Pero que la protección sea eficaz lo es todavía más. Y lo es en términos de vidas salvadas, como lo ponen de relieve los datos de los últimos años en la región. Lo explica con detalle Marta Huerta, subdirectora de Coordinación Asistencial y Cuidados del Servicio de Salud del Principado (Sespa).