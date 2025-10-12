Mariola Riera / Amor Domínguez

Tiempo de teitar en Somiedo: los secretos de cómo se renuevan las típicas cabañas del Parque Natural (tarea que en su día hicieron los mismos Reyes de España)

Hasta una semana, aunque todo depende del tamaño, puede llevar arreglar el techo de un teito de Somiedo, esas famosas y únicas en el mundo cabañas de piedra y cubierta vegetal que salpican las bonitas brañas del Parque Natural. En ellas hay estos días una actividad inusitada. No debido a los caminantes -que los hay casi siempre y en este puente festivo del Pilar en mayor medida gracias al sol y las suaves temperaturas que invitan al senderismo-, sino porque los somedanos están entregados a una faena típica de la época, que empezó hace unas pocas semanas y se prolongará hasta que el buen tiempo lo permita: teitar.