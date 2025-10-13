A.D.

El HUCA ampliará sus Urgencias, tras repetir el récord de pacientes atendidos en un solo día: 511

Repetición del récord de pacientes adultos atendidos en un solo día en el área de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA): 511 el pasado lunes. Esta cifra ha sorprendido a los profesionales y al equipo directivo, pero en realidad viene a refrendar una tendencia imparable de los últimos años: un elevado volumen de asturianos que residen en Oviedo y en los concejos cercanos han convertido al HUCA en el "cajero automático" de la sanidad, en el lugar al que acudir sabiendo que, en cualquier momento, y al precio de esperar algunas horas, tienen garantizados unos mínimos de atención y pruebas diagnósticas.