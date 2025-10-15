Amor Domínguez

Puente habla por primera vez sobre el peaje del Huerna: descarta el rescate, apunta a Álvarez-Cascos y deja una reflexión sobre los asturianos

Óscar Puente, ministro de Transportes, habló este miércoles por primera vez sobre el peaje del Huerna, cuya ampliación considera irregular la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, motivo por el cual se pide su rescate desde Asturias. El ministro socialista cerró la puerta de forma tajante a una anulación del peaje: «El Gobierno no lo puede adoptar», contestó a Rafa Cofiño, diputado de Sumar —socio del PSOE—, que fue quien preguntó a Puente en el Congreso de los Diputados.