Miguelín, el vecino de Valdesoto que cumple su sueño: hizo la comunión el mismo día que el Rey y consigue que don Felipe le firme el recordatorio

Es muy difícil encontrar a alguien en Valdesoto que no conozca a Miguel Ángel Pérez, conocido popularmente como Miguelín. Este vecino de Leceñes lleva 21 años colaborando y trabajando por las fiestas de San Félix dentro de la comisión organizadora, lo que le hace ser el más veterano, que contribuyó durante muchos años a las carrozas y que siempre está para ayudar en todo lo que pueda. Currante cuando toca, y divertido y enérgico en otros registros, Miguelín lleva guardando en su casa un tesoro que no desveló a nadie hasta hace bien poco y que espera mostrarle al Rey este sábado durante la visita de la Familia Real por el nombramiento de Valdesoto como "Pueblo ejemplar". Miguelín nació el mismo año que el Rey (1968) y ambos recibieron la Primera Comunión el mismo día, el 30 de mayo de 1975. El sierense tiene en su poder un recordatorio que le envió la Casa Real con una fotografía del entonces príncipe con su firma y el mensaje “Con afecto, Felipe, Príncipe de Asturias”. Hoy cumplió una de sus grandes ilusiones, conseguir que el Rey le firmase el recordatorio que guarda desde entonces. "Estoy orgulloso y muy contento", reconoció.